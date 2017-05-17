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若北韓停所有試射 美駐UN大使：願談判

2017-05-17  04:20

〔中央社〕就在聯合國安全理事會考慮對北韓祭出新制裁的同時，美國駐聯合國大使海利今天指出，若北韓停止所有核試和彈道飛彈試射，華府將考慮跟平壤談判。

法新社報導，海利（Nikki Haley）告訴記者：「我們願意談判，但是直到他們將核進程和試射完全停下來，我們才會這麼做。」

她說，華府正和北京共商1項針對平壤的安理會制裁新決議。中國大陸是北韓唯一的外交和軍事盟友。

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