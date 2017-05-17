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怨武裝庫德族　艾爾段會川普仍承諾合作

2017-05-17  03:52

〔中央社〕美國總統川普今天與到訪的土耳其總統艾爾段會談。儘管艾爾段對華府武裝庫德族民兵的決定不假辭色，兩人仍承諾透過已然緊繃的關係繼續合作。

法新社報導，土國公投過關，讓艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）擴權。美國支持庫德族戰士，又庇護遭控幕後策劃流產政變者，艾爾段帶著滿腹牢騷抵華府。

儘管諸多歧見當前，川普（Donald Trump）和艾爾段相見時若無其事。

不過艾爾段指出：「將（敘利亞境內的民兵團體）人民保衛軍（YPG）與庫德民主聯盟黨（PYD）視為這個地區的夥伴，這絕對無法接受，而且這也將與我們所達成的1項全球協議背道而馳。」

川普稱許艾爾段對西方盟邦所作貢獻，並保證說：「今日我們在打擊恐怖主義的戰鬥中面對新的敵人，我們再度尋求共同去面對這項威脅。」

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