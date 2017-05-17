川普疑洩情資傳來自以色列 白宮不置評
2017-05-17 03:00
〔中央社〕美國總統川普被爆疑逞口舌之快，洩漏高度機密情資給俄羅斯外長拉夫羅夫。白宮今天拒絕針對以色列是敏感情資來源的報導置評。
路透社報導，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）指出，不會評論上述那些報導。
另外，已有國會議員向白宮索取川普（Donald Trump）接見拉夫羅夫（Sergei Lavrov）時的談話文字稿，但史派瑟也拒絕說明白宮是否提供。
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