NAFTA重談 墨：川普可望下週通知國會

2017-05-17 02:36

〔中央社〕墨西哥經濟部長瓜哈爾多今天指出，預期美國總統川普政府下週初會將重新談判「北美自由貿易協定」（NAFTA）的計畫通知國會。

路透社報導，此舉將開啟為期90天的談判倒數，為兌現川普（Donald Trump）競選承諾邁出1步。川普競選時表示，若無法調整使其符合美國利益，將廢除1994年正式生效的這項協定。

瓜哈爾多（Ildefonso Guajardo）昨天與美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）及其他美國官員會談，今天對墨國媒體作以上表示。

瓜哈爾多並表示，18日將在越南會晤任命案在最近獲得確認的美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。他說，與華府之間因為糖而產生的齟齬可望在兩週內解決。