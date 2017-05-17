川普與俄分享資訊 國安顧問：完全恰當

2017-05-17 01:44

〔中央社〕白宮國安顧問麥馬斯特今天多次強調，總統川普與俄國官員會面時談論與分享資訊，「完全恰當」；而川普和俄國官員的談話為何洩露給媒體，讓人憂慮美國的國家安全。

華盛頓郵報昨天率先報導，川普上週與俄國外長拉夫羅夫及俄國駐美大使季瑟雅克會面時、透露「極機密」情報，這一情資是由與美國簽有情報分享協定的盟邦提供，內容與伊斯蘭國（IS）如何利用筆記型電腦的威脅有關，而川普大嘴巴、將讓俄國得以分析情報來源，使有管道滲入IS內部的美國盟友陷入險境。

麥馬斯特（H.R. McMaster）第一時間已出面駁斥報導「不實」，然而，川普一早卻透過推特推文說，自己身為總統享有「絕對權利」將關於恐怖主義與飛航安全的相關「事實」分享給俄國，有分析認為，這是川普打臉自己的國安官員。

而麥馬斯特中午二度站上火線，他強調，自己與國務卿提勒森都有參與這場會面，川普和俄國分享或討論資訊，「全然恰當」，且是基於公開資訊的報導。

美聯社報導，德國資深國會議員立旭克（BurkhardLischka）說，如果美國總統真和俄國分享情資，令人憂慮；還有歐洲聯盟國家的官員表示，「可能會因此停止和美國分享情報」。

對此，麥馬斯特在記者會上表示，他對盟邦這樣的關切並不憂慮，更解釋川普和俄國討論及分享資訊，就像和其他國家元首會面時一樣，而當川普要求俄國在對抗伊斯蘭國（IS）要盡更多心力時，他當然會提出一些事實、告訴俄國有哪些威脅是美、俄共同面對的，這樣的討論「全然恰當」。

他說，會面時自己也在場，不認為川普和俄國官員的討論有何不妥處，川普更不知道這些資訊是來自何方。麥馬斯特強調，真正該關注討論的是，將這些資訊洩露給媒體，違反相關保密原則的規定，才是置美國的國家安全於險境。