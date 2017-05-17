川普與俄分享資訊 國安顧問：完全恰當
2017-05-17 01:44
〔中央社〕白宮國安顧問麥馬斯特今天多次強調，總統川普與俄國官員會面時談論與分享資訊，「完全恰當」；而川普和俄國官員的談話為何洩露給媒體，讓人憂慮美國的國家安全。
華盛頓郵報昨天率先報導，川普上週與俄國外長拉夫羅夫及俄國駐美大使季瑟雅克會面時、透露「極機密」情報，這一情資是由與美國簽有情報分享協定的盟邦提供，內容與伊斯蘭國（IS）如何利用筆記型電腦的威脅有關，而川普大嘴巴、將讓俄國得以分析情報來源，使有管道滲入IS內部的美國盟友陷入險境。
麥馬斯特（H.R. McMaster）第一時間已出面駁斥報導「不實」，然而，川普一早卻透過推特推文說，自己身為總統享有「絕對權利」將關於恐怖主義與飛航安全的相關「事實」分享給俄國，有分析認為，這是川普打臉自己的國安官員。
而麥馬斯特中午二度站上火線，他強調，自己與國務卿提勒森都有參與這場會面，川普和俄國分享或討論資訊，「全然恰當」，且是基於公開資訊的報導。
美聯社報導，德國資深國會議員立旭克（BurkhardLischka）說，如果美國總統真和俄國分享情資，令人憂慮；還有歐洲聯盟國家的官員表示，「可能會因此停止和美國分享情報」。
對此，麥馬斯特在記者會上表示，他對盟邦這樣的關切並不憂慮，更解釋川普和俄國討論及分享資訊，就像和其他國家元首會面時一樣，而當川普要求俄國在對抗伊斯蘭國（IS）要盡更多心力時，他當然會提出一些事實、告訴俄國有哪些威脅是美、俄共同面對的，這樣的討論「全然恰當」。
他說，會面時自己也在場，不認為川普和俄國官員的討論有何不妥處，川普更不知道這些資訊是來自何方。麥馬斯特強調，真正該關注討論的是，將這些資訊洩露給媒體，違反相關保密原則的規定，才是置美國的國家安全於險境。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 謝金燕答禮未現身 真相竟然是...
- 獨家》香港六合彩開出豬哥亮牌 彩迷：顯靈了
- 銀膠菊侵入住宅區 有毒剷除要小心
- 受不了客訴 苗客1年走40名司機
- 大樂透、今彩539頭獎 均摃龜！
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉要「正晶」要「台灣學堂」，還是不要？
- 樂陞去年每股虧29.45元
- 強化反制戰力》陸軍阿帕契 常駐新竹空軍基地
- 三條國小學童 口琴、躲避球常勝軍
- 一帶一路峰會 貿易聲明掉漆 歐盟多國拒背書 中國難堪
- 日治遺跡遭破壞 損及公物恐涉刑法
- 民進黨籲別擋前瞻 國民黨嗆錢從哪來
- 自由廣場》仇視資歷與現實的教育體系
- MLB》敬「永遠的隊長」基特 洋基2號球衣退休
- 〈紐約性愛檔案〉為何男人對妳失去性趣?
- 三鶯運動中心、公園 明年啟用
- 逼迫陳星道歉 蕭永達檢舉要求同心停招
- 校花版潤娥現身 徒手殺蟑螂超大膽
- 北市72%補習班 違法經營幼兒園
- 申請路跑 過期才收到同意函
- 自由廣場》國民黨不得不野蠻
- 農藥殺荔枝椿象 蜜蜂遭殃
- 台中素食有機暨健康產業展 19日台中世貿開展
- 永豐金聯貸董娘關係企業 何壽川最重恐解職
- 滿滿食物大平台！ 屏東海口人食物銀行揭幕
- 前董座出清持股、撤董事提名 台紙經營權之爭平息
- 中職》明星賽早鳥套票今開賣 球迷搶購熱烈
- 少女罹患法布瑞氏症 頭暈複視以為卡到陰
- 童心協「壢」來看戲 巡演23國小
- 「玉兔女神」游雅君 宜蘭縣運奪3金
- 力勤賣逾期冷凍豬腸流入南桃投嘉 再罰600萬
- 日職》吞下本季首敗 陳冠宇自責沒把工作做好
- 柯為連任布局 廣納民進黨各派系人才
- 示範人行道路面狹小 投縣府挨批
- 進洗車場取締改裝車 執法過當？
- 台鐵營運獎金併專業加給 6/1實施
- 幸運不是用來看富士山 Selina秒懂媽媽弦外之音
- 〈圖像心職場〉讓專案合作更順利的方法？
- 柯潔對決AlphaGo 黑嘉嘉：贏一盤就非常厲害了
- 京元電5月起營收回溫 下半年動能強
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川普與俄分享資訊 國安顧問：完全恰當
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分