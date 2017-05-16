3公里的性騷擾之路 86名女高中生絕食抗議

印度達哈納村的學生，正在為人身安全進行絕食抗議。（圖擷取自Youtube）

2017-05-16 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕在印度北部的哈里亞納邦（Haryana）的雷瓦里區（Rewari），有86名介於16至18歲的高中女生聚在一起席地而坐，要求他們所在的村莊裡的學校能夠升級，這樣她們就可以就近就讀，而不用到相隔3公里外的卡恩瓦里村（Kanwali）上學，也不用每天再走，這長達3公里的性騷擾之路。

根據外媒《INDIA TV》報導，86名達哈納村（Dahina）的學生中有13名學生，正在進行無限期的絕食抗議，目前正進入第7天。她們之所以要用這樣的方式表達抗議，是因為在他們前往鄰村的路上，時常遭受到其他村莊的青年人的性騷擾，小自搶走她們的圍巾然後扔在地上，不然就是抓住她們的手，大的就是被強暴。去年有2名女學生被強暴後，就休了學。她們為了避開這樣的性騷擾與犯罪，才發動此抗議行動。當地的村長表示，他已向當地政府當局陳情，要求政府出面解決這群學生所面臨的問題。

該區的教育主管部門的官員指出，由於學校的升級最低需要有150名學生，但是達哈納村的學校只有86名學生，所以不能升級。

抗議的學生說，直到政府接受她們的訴求，不然她們不會停止。

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