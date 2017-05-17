改善工作條件 阿姆斯特丹「市立妓院」開張

2017-05-17 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕為了改善荷蘭阿姆斯特丹的紅燈區，今日該市一間由妓女參與經營的「市立妓院」正式開張，市長范德拉恩（Eberhard van der Laan）也特地前來主持開業儀式。

阿姆斯特丹市於2007年買下這家妓院，內部約有40名性工作者，她們參與管理妓院，並用一個名為My Red Light的基金會來經營。

My Red Light基金會中一名性工作者表示，這項計畫，從法規到內部裝飾，都是由性工作者們構想出來的，她也希望基金會能提供性工作者愉快的上班環境，並讓她們能夠做自己。

自2000年以來，荷蘭通過合法賣淫，與性工作有關的企業必須取得許可證，並遵守市府的規定，從業員也必須納稅。