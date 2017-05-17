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柴油車排放數據造假 研究：每年3萬8千人早死

國外有一項最新研究顯示，柴油車排放數據造假對全球民眾帶來健康影響，每年至少有3萬8000人因此早死。示意圖。（歐新社）

2017-05-17  00:29

〔即時新聞／綜合報導〕先前國外常傳出汽車排放數據造假，如今有一項最新研究顯示，柴油車排放數據造假對全球民眾帶來健康影響，每年至少有3萬8000人因此早死。

外媒報導指出，國外有研究人員製作了一份車輛在道路上的排放清單，發現所獲得數據都超過並高於法定數字，且所有柴油車排放的氮氧化物遠遠超過規定的數字，超量排放甚至在2015年達460萬公噸。

研究指出，這導致有至少3萬8000人因此引發心肺疾病和中風而早死，且4/5的區域集中在歐洲、中國和印度，其中歐洲地區引發早死案例的罪魁禍首是小汽車，中國和印度則是因排放骯髒廢氣的卡車。

該項研究還指出，就算柴油車符合排放標準，每年也會引發7萬人早死，更別說現在氮氧化物超量排放的情況越來越嚴重，若再不嚴格管控，到了2040年恐會讓死亡總數上升到17萬4000人。

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