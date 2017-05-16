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南韓薩德首度發揮功用 偵測到北韓飛彈試射

北韓官媒朝中社15日公佈「火星12型（Hwasong-12）」飛彈試射照片。（路透）

2017-05-16  21:50

〔編譯周柏憲／綜合報導〕北韓14日試射導彈飛彈，遭聯合國安理會譴責、要求停止所有的核武與導彈測試。南韓國防部今（16）日表示，薩德偵測到北韓的飛彈，也坦言北韓發展武器的進程超乎預期。

路透報導，南韓國防部部長韓民求今日向國會報告，薩德偵測到北韓週日的飛彈試射，並稱此試射「飛行成功」。這是薩德在正式服役後首次發揮實際功用。

韓民求說，據信試射的飛彈為中程彈道飛彈（IRBM），相較於不斷試射失敗的「舞水端」，IRBM的素質較優良，可飛行3000-4000公里。韓民求被問到，北韓發展飛彈的計畫是否超乎南韓預期，他回答：「是的。」

北韓官媒朝中社聲稱，此次試射，是為了測試飛彈攜帶「大尺寸重型核子彈頭」的能力。一名北韓外交官今日在日內瓦的聯合國會議上辯稱，該試射是保衛國家的合法行動。

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  • 北韓領導人金正恩視察火星12型。（路透）

    北韓領導人金正恩視察火星12型。（路透）

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