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中國雲南人生小孩 得證明「我老婆是我老婆」

2017-05-17  00:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國公家機關屢出現要求民眾開立奇葩證明，雲南省普洱市傳出要求辦理「準生證」的民眾，得出示證明「我老婆是我老婆」。

中國「雲南網」報導，一名普洱市的網友在人民網地方領導留言版上留言，他和妻子的戶口不在同一個縣城，2年前生第1胎辦理「準生證」時，已交給江城縣勐烈鎮政府相關資料，證明「我老婆是我老婆」。

網友說，現在第2胎要出生了，去辦理生育證時又被要求證明「我老婆是我老婆」，他質問為何要再證明一次？政府辦事情難道不留檔案？電腦查不到嗎？

普洱市信訪局則回復，這些程序是合法的，要求提交的相關材料是合理的。若一方戶口不在該轄區內，為掌握對方真實的婚育情況，需戶口所在地開具「婚育情況證明」。

信訪局還表示，因民眾的婚姻、生/養子女是「動態過程」，人口數據庫的訊息還無法查詢相關人員的資料，為能即時準確掌握婚育狀況，避免發放「生育證」出現錯誤，因此要求提交相關證明資料。

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  • 雲南省普洱市傳出要求辦理「準生證」的民眾，得出示證明「我老婆是我老婆」。圖為一位中國女性抱著孩子，與本新聞無關。（美聯社）

    雲南省普洱市傳出要求辦理「準生證」的民眾，得出示證明「我老婆是我老婆」。圖為一位中國女性抱著孩子，與本新聞無關。（美聯社）

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