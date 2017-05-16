快訊PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
烏克蘭制裁俄國網路巨擘 克里姆林宮揚言報復
2017-05-16 21:23
俄國最大搜尋引擎Yandex遭到制裁。（路透）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕烏克蘭為了避免遭受俄國網路攻擊，今（16）日宣布制裁俄羅斯最大網路公司Yandex、以及其他家受歡迎的搜尋引擎和社群媒體，其網站遭到關閉，為期3年，引發當地人與俄國政府的不滿。
路透報導，烏克蘭國家安全與國防事務委員會聲明，俄國網路公司的活動「威脅烏克蘭的訊息及網路安全」，因此對俄國網路公司實施制裁。
遭到制裁的知名大型網路公司包括俄國最大搜尋引擎Yandex、郵件服務供應Mail.ru、以及宛如俄版臉書的社群媒體VKontakte。
和烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）同個政治派系的律師阿里耶夫（Volodymyr Ariev）上臉書表示，俄國社群媒體的伺服器儲存烏克蘭使用者的個資、移動、以及通聯等訊息。
根據法新社，俄國涉嫌幫助烏克蘭東部3年的獨立戰爭，因此烏克蘭今日以制裁網路公司回敬俄國。另外，無國界記者（RSF）組織與烏克蘭網友強烈抗議對政府的決策，質疑政府限縮言論自由。
針對基輔當局封鎖俄國最大的網路公司，克里姆林宮揚言，俄國可能採取報復行動，也批評烏克蘭此舉「目光短淺」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 3歲童著色運用光影深淺 網友：這成人組吧
- 誰散布「想哭」？兩大防毒公司：可能來自北韓
- 阿根廷國腳這個動作 讓中國網友全怒了...
- 中國3歲童被忘在娃娃車 死前疑頭撞車窗想逃生
- 大嘴巴說溜嘴？傳川普將機密情報洩漏給俄國
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」
- （影音）豬哥亮10歲隱藏版女兒 現身靈堂鞠躬送別
- 華山為8旬老婦披婚紗 陳奶奶：此生無憾
- 羅福全籲蔡 向國際宣示 台灣是主權獨立國家
- 周董林宥嘉喜上加喜 李榮浩蕭煌奇成大遺珠
- 誤打黑心疫苗 仔豬死亡率達3、4成
- 日職Live》陳冠宇4.1局失3分 羅德1分差惜敗西武
- 柯P錯過鳳飛飛演唱會 體悟「人生常沒有下一次」
- 澎湖海事驚傳學生跳樓身亡 研判疑似課業壓力
- 豬哥亮3200萬安家費留給他 么兒謝佑穎曝光
- 重逢豬哥亮才3年 謝金晶跪爬哭進靈堂
- 攜手挺綠能 屏東貸款專案上路
- （影音）小兒子謝佑穎露面 現身豬哥亮靈堂上香
- 豬哥亮不受電影獎青睞？ 真相其實是...
- 台股開盤上漲0.76點 報10037.58點
- 時力提修法 陸委會改歸外交國防委員會
- 與家人口角 女子吞藥鬧自殺
- 自爆4歲遭誘姦… 女官員盼為更多被害人打氣
- 今日NBA季後賽戰績
- 國民黨「作法事」擋前瞻 徐永明轟：腦子是裝飾品
- 奪冠班底潰散 「祥總」頭痛第一課
- （獨家）有人嗆討債！豬哥亮生前不敢南下宣傳電影
- 外資降評台積電、傳產接棒 台股小跌守住萬點
- 豬哥亮秀場聚賭警察追 阿吉仔衰被逮捕背黑鍋
- Outside》五月五日節的歷史：一個國際政治經濟學的故事
- 五月天v.s草東 正面夢想與魯蛇世代大對決
- 學校成排綠樹修成「柱子」 民眾直呼太誇張
- 架空線纏繞大型氣球 高鐵苗栗至台中恢復雙線運行
- 圓夢、拚理想 辦刊物靠熱情支撐
- 自由廣場》調漲菸價，邏輯通嗎？
- 辭世恐怖巧合！豬哥亮去年這天 反擊謝金燕「妳好毒」
- 勒索病毒剋星曝光 大家搶著找他去上班
- 有愛！伸港福德宮 9年來送5500個愛心粽給家扶兒
- 錸寶首季EPS3.15元 將辦理現增
- 被欽點拍片 阿翔對「豬式拜拜」印象深
- 醫訊》奇美醫院近6年住院燒燙傷病童 逾8成5家中發生
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 National flag allowed at Universiade, Taipei says
- 梅雨鋒面挹注 南部仍維持一階限水
- 「祥總」場上場下「兩款樣」
- 網路男蟲LINE傳愛的問候 旅日女模險失120萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：烏克蘭制裁俄國網路巨擘 克里姆林宮揚言報復
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分