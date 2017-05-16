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烏克蘭制裁俄國網路巨擘 克里姆林宮揚言報復

俄國最大搜尋引擎Yandex遭到制裁。（路透）

2017-05-16  21:23

〔編譯周柏憲／綜合報導〕烏克蘭為了避免遭受俄國網路攻擊，今（16）日宣布制裁俄羅斯最大網路公司Yandex、以及其他家受歡迎的搜尋引擎和社群媒體，其網站遭到關閉，為期3年，引發當地人與俄國政府的不滿。

路透報導，烏克蘭國家安全與國防事務委員會聲明，俄國網路公司的活動「威脅烏克蘭的訊息及網路安全」，因此對俄國網路公司實施制裁。

遭到制裁的知名大型網路公司包括俄國最大搜尋引擎Yandex、郵件服務供應Mail.ru、以及宛如俄版臉書的社群媒體VKontakte。

和烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）同個政治派系的律師阿里耶夫（Volodymyr Ariev）上臉書表示，俄國社群媒體的伺服器儲存烏克蘭使用者的個資、移動、以及通聯等訊息。

根據法新社，俄國涉嫌幫助烏克蘭東部3年的獨立戰爭，因此烏克蘭今日以制裁網路公司回敬俄國。另外，無國界記者（RSF）組織與烏克蘭網友強烈抗議對政府的決策，質疑政府限縮言論自由。

針對基輔當局封鎖俄國最大的網路公司，克里姆林宮揚言，俄國可能採取報復行動，也批評烏克蘭此舉「目光短淺」。

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  • 記者在烏克蘭基輔的Yandex公司外拍下企業標誌。（路透）

    記者在烏克蘭基輔的Yandex公司外拍下企業標誌。（路透）

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