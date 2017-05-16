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洩密給俄國？ 川普反擊：有絕對權利分享恐攻情資

川普發推特捍衛自己，稱他有「絕對權利」與俄國分享恐攻情資。

2017-05-16  22:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》報導，美國總統川普將高級機密洩露給俄羅斯，白宮隨後稱該報導不實。川普稍早則發推特回嗆，「我有絕對權利分享恐攻和飛安的資料！」

《華郵》報導指出，川普無視情報共有協議，與2位俄國官員會面時，使用筆電說明伊斯蘭國（IS）恐怖攻擊的相關情報，在沒有獲得公開同意下，將同盟國給予的情報提供給俄羅斯，未來制裁IS時與恐對同盟國的合作造成影響。

針對媒體說法，川普在台灣時間傍晚6點多發推特，「我作為總統，想（在白宮的公開會議上）分享給俄羅斯的資訊是，我有絕對權利分享恐攻和飛航安全的事實資料，這是出於人道因素，另外我想讓俄國加大參與對抗IS和恐怖主義。」

美國國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）也已出面駁斥報導不實，他強調「總統和外長僅檢視恐怖組織的共同威脅，包括民航的威脅，沒時間討論任何情報來源和方式。」

相關連結請見：

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  • 川普推文強調，有絕對權利分享恐攻和飛安相關情資。（圖取自推特）

    川普推文強調，有絕對權利分享恐攻和飛安相關情資。（圖取自推特）

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