洩密給俄國？ 川普反擊：有絕對權利分享恐攻情資

2017-05-16 22:02

〔即時新聞/綜合報導〕美國《華盛頓郵報》報導,美國總統川普將高級機密洩露給俄羅斯,白宮隨後稱該報導不實。川普稍早則發推特回嗆,「我有絕對權利分享恐攻和飛安的資料!」

《華郵》報導指出,川普無視情報共有協議,與2位俄國官員會面時,使用筆電說明伊斯蘭國(IS)恐怖攻擊的相關情報,在沒有獲得公開同意下,將同盟國給予的情報提供給俄羅斯,未來制裁IS時與恐對同盟國的合作造成影響。

針對媒體說法,川普在台灣時間傍晚6點多發推特,「我作為總統,想(在白宮的公開會議上)分享給俄羅斯的資訊是,我有絕對權利分享恐攻和飛航安全的事實資料,這是出於人道因素,另外我想讓俄國加大參與對抗IS和恐怖主義。」

美國國家安全顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)也已出面駁斥報導不實,他強調「總統和外長僅檢視恐怖組織的共同威脅,包括民航的威脅,沒時間討論任何情報來源和方式。」

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining....