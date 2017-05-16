日本真子公主作風親民 搭經濟艙、約會坐電車

真子公主（右）今天傳出將訂婚，預計在明年結婚。（法新社）

2017-05-16 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕日皇二皇子秋篠宮夫妻的長女真子公主（內親王）要訂婚了！今天（16日）傳出真子公主將與大學時代男同學「海王子」小室圭訂婚，預計明年完婚，日媒過去曾透露，真子公主作風超親民，出國都搭乘經濟艙、約會也都搭電車代步。

綜合媒體報導，真子與小室圭5年多前認識，取得秋篠宮夫妻認可後開始交往，外傳兩人作風親民，平常約會都會搭電車，真子出國也都搭乘經濟艙，生活與一般日本人貼近。

日本社群去年也瘋傳，一名日本外務省官員在推特發表「奇遇記」，稱他在搭經濟艙前往英國時，竟發現真子公主坐自己後座。當時許多人認為是誤傳，不過皇室評論家高清水有子表示，「真子公主、佳子公主私人旅行常坐經濟艙，不是什麼稀罕事」。

此外，日本週刊也曾拍到，真子公主與男性友人約會時，和一般日本女孩一樣搭電車，週刊認為真子公主的作風貼近平民。

真子公主現年25歲，為日皇明仁的長孫，她在大學畢業後，曾赴英留學，返日後從事皇族活動，今年起則開始在東京大學博物館擔任研究員。