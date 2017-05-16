| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 國際

日本真子公主作風親民 搭經濟艙、約會坐電車

真子公主（右）今天傳出將訂婚，預計在明年結婚。（法新社）

2017-05-16  20:18

〔即時新聞／綜合報導〕日皇二皇子秋篠宮夫妻的長女真子公主（內親王）要訂婚了！今天（16日）傳出真子公主將與大學時代男同學「海王子」小室圭訂婚，預計明年完婚，日媒過去曾透露，真子公主作風超親民，出國都搭乘經濟艙、約會也都搭電車代步。

綜合媒體報導，真子與小室圭5年多前認識，取得秋篠宮夫妻認可後開始交往，外傳兩人作風親民，平常約會都會搭電車，真子出國也都搭乘經濟艙，生活與一般日本人貼近。

日本社群去年也瘋傳，一名日本外務省官員在推特發表「奇遇記」，稱他在搭經濟艙前往英國時，竟發現真子公主坐自己後座。當時許多人認為是誤傳，不過皇室評論家高清水有子表示，「真子公主、佳子公主私人旅行常坐經濟艙，不是什麼稀罕事」。

此外，日本週刊也曾拍到，真子公主與男性友人約會時，和一般日本女孩一樣搭電車，週刊認為真子公主的作風貼近平民。

真子公主現年25歲，為日皇明仁的長孫，她在大學畢業後，曾赴英留學，返日後從事皇族活動，今年起則開始在東京大學博物館擔任研究員。

廣告
  • 小室圭在大學時期，曾於2010年榮獲神奈川縣「湘南江の島 海の王子」。（圖取自推特）

    小室圭在大學時期，曾於2010年榮獲神奈川縣「湘南江の島 海の王子」。（圖取自推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 佳子公主 日本 真子公主 訂婚
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：日本真子公主作風親民 搭經濟艙、約會坐電車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.