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日本真子公主將訂婚 對象是「海王子」

日本宮內廳相關人士今（16）日透露，秋篠宮文仁親王的長女、今年25歲的真子公主，近期將和大學同學訂婚。（法新社）

2017-05-16  19:49

〔即時新聞／綜合報導〕日本皇室有喜！日本宮內廳相關人士今（16）日透露，秋篠宮文仁親王的長女、今年25歲的真子公主，近期將和大學同學訂婚。

日本《共同社》報導，日本宮內廳相關人士16日透露，真子近期將與大學同年級同學訂婚。

《NHK》援引相關人士的消息，指出真子的對象是其國際基督教大學（ICU）的同學、住在橫濱的小室圭，兩人將在近期訂婚，結婚則預計在明年舉行。

真子與小室圭是在5年前於東京的留學意見交流會議上認識，真子將小室圭介紹給秋篠宮文仁親王及紀子妃後，兩人交往也獲得認同。

《NHK》指出，小室圭在大學時期，曾於2010年榮獲神奈川縣「湘南江の島 海の王子」。據日媒指出，小室圭目前在三菱東京UFJ銀行丸之內分行工作。

今年25歲的真子是天皇明仁的第一個孫女，2010年進入國際基督教大學教養學部藝術及科學學科就讀，曾前往英國愛丁堡大學留學、萊斯特大學進修。

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  • 小室圭在大學時期，曾於2010年榮獲神奈川縣「湘南江の島 海の王子」。（圖取自推特）

    小室圭在大學時期，曾於2010年榮獲神奈川縣「湘南江の島 海の王子」。（圖取自推特）

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