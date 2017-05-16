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誰散播「想哭」？ 專家建議中國拔掉北韓網路

南韓資訊安全管理局人員正在監督勒索病毒「想哭」的散播狀況。（法新社）

2017-05-16  20:15

〔編譯周柏憲／綜合報導〕電腦勒索病毒「想哭」（WannaCry）席捲全球，災情慘重。南韓網路安全專家推測，北韓是散播「勒索軟體」的幕後主使，建議中國出手對付北韓。歐洲警政署（Europol）今日（16）表示，是不是北韓幹的，還言之過早。

美聯社報導，南韓網路安全公司Hauri主管崔賽門（Simon Choi）自2008年開始分析北韓的惡意軟體，並建言南韓政府提防北韓發動網路攻擊。

崔賽門也表示，據信北韓在學校訓練一批批網軍，如果北韓是「想哭」病毒的幕後主使，全球不可低估北韓的駭客能力，應該貢獻新策、對抗網路威脅，像是要求中國拔掉北韓網路。

根據法新社，歐洲警政署資深發言人歐爾斯（Jan Op Gen Oorth）認為，北韓是否與這起大型網路攻擊有關，還言之過早。「我們還在調查」，「病毒可能來自任何國家。」

歐洲警政署提供的數據顯示，14日遭「想哭」攻擊的IP地址達22.6萬處，至今已下滑至16.3萬處，約下降38%。另外，駭客已經收到243筆贖款，金額約6萬3千元美金（約新台幣190萬）。

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