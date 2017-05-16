澳洲徐重仁？ 他嗆年輕人亂買酪梨 難怪買不起屋

吉爾納說法讓澳洲千禧世代無法認同。（圖擷自Independent Online）

2017-05-16 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲版徐重仁？澳洲不動產大亨吉爾納（Tim Gurner）最近受訪時表示，年輕人都隨意把錢花在最近火紅但昂貴的「酪梨吐司」上，這可能是年輕人買不起房子的原因之一，此話一出引起廣泛討論。

綜合媒體報導，吉爾納日前接受澳洲新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪，他針對年輕人購買行為提出批評，「當我試著買人生第一棟房子時，我並沒有以19美元（約台幣570元）買價格昂貴的酪梨，而是用4美元（約台幣120元）買4杯咖啡」。

他補充說，「年輕人每天都要外食，每年都想去歐洲，但現在擁有房子的人卻是很努力，每1美元都要節省，盡其可能為房地產投資。」

吉爾納說法與台灣全聯總裁徐重仁說法類似，在澳洲同樣被大批鄉民圍剿，紛紛上推特諷刺吉爾納。不過報導指出，吉爾納並非首次批評年輕人消費習慣的老闆，過去專欄作家索特（Bernard Salt）也曾批評年輕人亂花錢。

酪梨因健康益處獲大力推廣，被稱為超級水果，在全球大受歡迎，最近在澳洲也相當火紅，因太受歡迎造成價格大漲。

不只澳洲人買不起房子，根據《NerdWallet》一項研究，美國最近購屋者僅32%，創下30年來新低；匯豐研究也指出，美國千禧世代（泛指1981至2000年出生者）房屋持有率為35%，澳洲更只有28%。