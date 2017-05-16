恐怖小丑突然大笑動起來 大熊嚇到落荒而逃

2017-05-16 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕小丑因為穿著古怪又濃妝豔抹，常會嚇到許多人。美國一隻熊之前在垃圾桶旁想偷東西，卻看到一隻會動還會大笑的小丑，結果嚇得落荒而逃。

綜合外媒報導，美國維吉尼亞州（Virginia）一戶人家之前發現家門口的監視器錄到奇怪的影像。有一隻熊在垃圾桶旁邊打轉，疑似是想偷裡面的垃圾。然而當牠看到垃圾桶上還掛著一隻小丑玩偶後就陷入猶豫，後來這隻熊決定用嘴巴將垃圾桶拉倒。沒想到垃圾桶沒倒，但上面小丑的兩隻手卻動了起來，而且眼睛發光、嘴巴發出哈哈哈的詭異笑聲。

這隻熊在看到不斷大笑、揮手的小丑後被嚇得落荒而逃。在熊離開以後，小丑的笑聲才漸漸消失、雙手不再繼續擺動。

許多網友看到這段影片後都直呼毛骨悚然，有人更認為就算是人看到這隻小丑，也會被嚇死。

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