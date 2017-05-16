| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
俄國氣爆意外炸毀建築物外牆 已釀2死8傷 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 國際

中國「按讚農場」曝光 1萬支手機綁牆上衝人氣

2017-05-16  20:06

〔即時新聞／綜合報導〕許多現代人都希望在社群網站上擁有高人氣，最近就有一段中國「按讚農場」的影片流出。在那裡有1萬支手機被綁在牆上，在人為的操作下快速幫社群網站按讚。

綜合外媒報導，最近網路上流傳一段中國按讚農場的影片，這裡的工作人員將1萬多支的手機全部綁在牆上，每支手機下方都用連結線接上電腦。這些工作人員會接受顧客的訂單，然後利用這裡1萬多支的手機幫忙客戶增加社群網站上的人氣與評價。

雖然這樣的按讚農場多分布在中國和俄國，然而他們對網路的影響力卻遍及全球，許多公司都會支付近1萬英鎊（約38萬新台幣）給按讚農場，要求社群網站上的按讚數越多越好。過去一項美國研究就發現，推特上有近15%的帳戶可能都是假帳號，假帳號總量可能約是4800萬。

相關影片請見：

廣告
  • 中國「按讚農場」將有1萬多支手機綁在牆上，在人為的操作下快速幫社群網站按讚。（圖擷自YouTube）

    中國「按讚農場」將有1萬多支手機綁在牆上，在人為的操作下快速幫社群網站按讚。（圖擷自YouTube）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 按讚 社群網站
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：中國「按讚農場」曝光 1萬支手機綁牆上衝人氣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.