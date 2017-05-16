中國「按讚農場」曝光 1萬支手機綁牆上衝人氣

2017-05-16 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕許多現代人都希望在社群網站上擁有高人氣，最近就有一段中國「按讚農場」的影片流出。在那裡有1萬支手機被綁在牆上，在人為的操作下快速幫社群網站按讚。

綜合外媒報導，最近網路上流傳一段中國按讚農場的影片，這裡的工作人員將1萬多支的手機全部綁在牆上，每支手機下方都用連結線接上電腦。這些工作人員會接受顧客的訂單，然後利用這裡1萬多支的手機幫忙客戶增加社群網站上的人氣與評價。

雖然這樣的按讚農場多分布在中國和俄國，然而他們對網路的影響力卻遍及全球，許多公司都會支付近1萬英鎊（約38萬新台幣）給按讚農場，要求社群網站上的按讚數越多越好。過去一項美國研究就發現，推特上有近15%的帳戶可能都是假帳號，假帳號總量可能約是4800萬。

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