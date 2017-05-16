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印度日本合推「自由走廊」 抵制一帶一路

印度總理莫迪去年11月訪問日本時，日本首相安倍晉三宣布將推動從亞太延伸到非洲的自由走廊。（資料照，彭博）

2017-05-16  18:15

〔即時新聞／綜合報導〕為抵制中國「一帶一路」計畫，印度與日本決定聯手推出「自由走廊（Freedom Corridor）」，在非洲、伊朗及東南亞投資多項基礎建設案。

中國剛在14日於北京召開為期2天的「一帶一路國際合作高峰論壇」，但因「一帶一路」計畫觸及敏感的喀什米爾（Kashmir）地區，印度官方拒絕出席與會，稱印度不能接受一個危及主權的計畫。

根據印度《經濟時報》（Economic Times）報導，印度與日本正倡議建設從亞太地區到非洲的「自由走廊」，以平衡中國在相關區域的影響力，這些地區被中國納入「一帶一路」計畫中，但部分國家對中國的作法並不滿意。而印、日此舉可被視為抵制中國「一帶一路」。

印、日決定合資在東非進行基礎建設和能力建構項目，日本也預計要加入印度在伊朗重要戰略港口查巴哈港（Chabahar port）及港口經濟特區的開發計畫，兩國也有望共同開發斯里蘭卡春可馬里港（Trincomalee port），及泰緬邊界的土瓦深海港（Daweideep-sea port）。

本月24日，非洲開發銀行將在印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad）舉行會議，印度與日本將與非洲開發銀行的會員國討論在當地的資助建設事宜。日本財政大臣將率領官方代表團出席會議。

印度總理莫迪（Narendra Modi）去年11月訪問日本時，日本首相安倍晉三宣布將推動從亞太延伸到非洲的自由走廊；印度財政部長賈特里（Arun Jaitley）最近訪問日本時，也再度與日本討論雙方合作問題。

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