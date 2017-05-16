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母親節慘案！ 美國男子砍下母親人頭還提上街

2017-05-16  18:10

〔即時新聞／綜合報導〕母親節悲劇！美國俄勒岡州一名36歲男子韋伯（Joshua Lee Webb）在母親節當天親手殺害59歲的媽媽蒂娜（Tina Marie Webb），還把媽媽的頭顱給砍下來，之後拿著頭顱進入一間雜貨店，還拿刀刺傷一名店員，幸好其他店員及時把韋伯給制伏住，才沒有造成更嚴重的傷亡，事後韋伯也被控謀殺及意圖謀殺罪。

綜合外媒報導，這起驚悚的弒母事件發生在週日（14日）下午，韋伯在家裡行兇殺害母親後，便拿著母親人頭走去家裡附近的一間小雜貨店。據目擊者指出，當時看到全身都是血的韋伯，一手拿著刀，一手提著一顆人頭，韋伯看到雜貨店裡的店員便不分青紅皂白往店員身上猛刺，幸好沒多久就被其他店員給合力制伏，店員隨後也送往醫院治療。

俄勒岡州的警察羅伯茲（Ernie Roberts）表示，「韋伯被壓制住後，並沒有說什麼話，只說了口很渴」。警方只證實韋伯確實親手殺害了他母親蒂娜，但沒有透露韋伯手上提著的人頭是否是蒂娜的。警方昨天（15日）則為蒂娜進行驗屍。

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  • 殺死親生母親的兇手韋伯。（圖擷自《每日郵報》）

    殺死親生母親的兇手韋伯。（圖擷自《每日郵報》）

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