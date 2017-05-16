扯！強國大媽熬夜圍觀跳樓 竊笑：這個沒重播...
2017-05-16 17:50
大媽說法網友無法苟同。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇蘇州一名男子日前爬上頂樓欲輕生，站在頂樓長達18小時，一名大媽也跟著熬夜站在地面15小時，眾人以為大媽是男子親屬，沒想到她毫不猶豫說出陪站原因，「會堅持到最後，是因為演唱會、電視可以直播、重播，但他這個不能重播啊！」
綜合媒體報導，蘇州男子疑似生活不順想跳樓，與警方對峙18小時，過程中還拿瓦片自殘，許多民眾在地面上圍觀，其中一名大媽更是陪站了15小時，有人問她為何堅持陪站，她竟然說出驚人回答，語畢還暗自竊笑，離譜行徑連一旁的攤商都看不下去。
有賣沙威瑪的老闆無奈說，「事不關己，高高掛起，輪到自己頭上就不會這樣了。」網友也一面倒批評該大媽，「真是什麼人都有」、「別人的人生當兒戲！」、「沒人性」。
報導指出，該男子站了18小時，最後由男子父親上樓去說，趁他不注意上前抓住，用繩子把他拖下樓。
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