尿療法？英國男子喝尿6年稱治好氣喘還減50公斤
2017-05-16 17:15
〔即時新聞／綜合報導〕英國一名男子最近聲稱喝尿治好了他的氣喘、讓他瘦了50公斤。他還說不吃東西只喝尿，不但可以省錢，還能解決糧食問題，引來網友關注。
綜合外媒報導，英國54歲男子墨菲（Dave Murphy）過去重達127公斤，他在2012年開始接觸尿療法。他曾連續30天不吃飯不喝水，只喝自己的尿過活。他在接受尿療法後瘦了50公斤，還聲稱氣喘也因此好了。墨菲6年來不只喝尿，還會用尿液洗澡洗臉，他認為這樣不但可以省錢，還能解決糧食問題。
根據墨菲的主張，多數人攝取的營養比吃下的多出許多，因此尿液中包含很多營養。他還認為，尿液其實比水還要乾淨，「你可以用尿液來舒緩疼痛、清洗眼睛或腳。」
許多網友看到墨菲喝尿養生都議論紛紛，有人直言噁心，也有人懷疑表示「不知道下次他會不會改吃自己的大便...」
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