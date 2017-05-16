青瓦台證實 文在寅六月赴美會川普
2017-05-16 16:22
青瓦台証實，文在寅（右）將在六月底赴美與川普會面。圖左為白宮國家安全委員會亞洲事務資深主管波丁傑。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅在上任後首次面對北韓試射活動，強調將堅決處理挑釁行為，美國將如此應對也成為各界關注焦點，南韓青瓦台今證實，南韓及美國已確定6月底將會在華府舉行元首會談。
綜合韓媒報導，青瓦台發言人尹永燦指出，青瓦台外交安全工作組組長鄭義溶與白宮國家安全委員會亞洲事務資深主管波丁傑（Matt Pottinger）會談，針對兩國展開元首會談一事達成共識。尹永燦強調，雙方將進一步協商具體日程及議題，而雙方也確定共同目標就是徹底解除北韓的核武，將利用制裁和對話等所有方法達成此目的。
專家指出，文在寅和川普之間的即時對話十分重要，藉此避免當美國與中國共同抑制北韓時南韓被進一步外交孤立。
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