曾捍衛川普安全 警犬在槍戰中為警察擋子彈
2017-05-16 16:30
美國佛羅里達州棕櫚灘郡警犬卡斯帕（Casper），曾為總統川普嗅探是否有炸彈威脅，牠在5月12日的槍戰中為警察搭檔擋下一顆子彈。（圖擷自《福斯新聞》）
〔即時新聞／綜合報導〕警犬卡斯帕（Casper）在美國佛羅里達州棕櫚灘郡執勤，曾為總統川普嗅探是否有炸彈威脅，牠本月12日與警察一起追捕嫌犯時，在槍戰中為搭檔擋下一顆子彈，經過治療後已經出院休養。
據《福斯新聞》報導，當時警方正在追捕46歲的男子奧沙（Phillip O'Shea），他是北卡羅萊納州的通緝犯，與5月2日發生在該州的汽車旅館搶劫案有關，接著奧沙又涉嫌搶劫佛州棕櫚灘郡一間酒吧，並在逃逸時朝警方射擊，還劫走一名女子的車輛。
棕櫚灘郡3名警員隨後在一處停車場堵到奧沙，當場展開槍戰，過程中警犬卡斯帕英勇地為同伴擋子彈，最後奧沙遭到擊斃，沒有任何警員受傷。至於中彈的卡斯帕，幸好傷勢不嚴重，很快地就出院回到警局，讓牠的警察搭檔也鬆了一口氣。
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