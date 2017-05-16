飯店床單每天換？ 美電視台用這招發現驚人真相...
2017-05-16 16:11
美國電視台用特殊顏料做記號，發現高級飯店的床單沒有每天更換。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕飯店的床單會每天更換嗎？為了確認是否更換，美國電視新聞節目「Inside Edition」進行實驗，在飯店床單上用特殊螢光顏料做記號，隔天再以假名訂同樣房間，結果發現顏料還在，主持人直說「超噁心」！
「Inside Edition」節目日前揭露高級飯店的秘密，組成調查小組預訂9間高級飯店的房間，再用特殊螢光顏料在床單上寫道，「我在這裡睡覺（I SLEPT HERE）」，沒想到隔天回到同樣房間，竟發現每家飯店的床單都留有記號，代表床單完全沒有更換。
調查小組發現整張床只換了枕頭套，主持人梅爾焦利亞諾（Ann Mercogliano）直說「真的很噁心！」。其中一家飯店的經理表示，飯店有規定每天都會更換床單，未來會嚴格處理這件事，保證事件不再發生。
另外有房務人員受訪時先是強調，絕對有每天更換床單，直到他看到床單上的螢光記號後，也只能認錯道歉。
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