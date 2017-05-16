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IG時下最狂女裝？ 出門裸身貼黑膠布

現在外國IG上出現許多女人全身赤裸、將黑色膠布當成衣服貼在身上的照片。（圖擷自Instagram）

2017-05-16  16:03

〔即時新聞／綜合報導〕女生的服裝經常會隨著時間、流行的演進而有變化，最近外國IG上就出現很多女人全身赤裸、將黑色膠布當成衣服貼在身上的照片，更有不少人直接穿這樣就出門。

最近有許多美國女生都在網路上貼出把膠布當成衣服穿的照片，有些人這樣穿去路上、夜店、甚至是海邊。這股將黑色膠布當成衣服穿的時裝風潮已經流行到紐約、拉斯維加斯、加勒比海地區和歐洲等地，IG上更有近20萬人在追蹤這樣的流行。

綜合報導指出，女性這樣將黑膠布穿在身上的風潮叫做「黑膠布計畫（Black Tape Project）」，最早是邁阿密設計師阿維瑞茲（Joel Alvarez）所提出的。他認為這樣的計畫是將大家生活中最常見的物品，與人類自然身體的美觀結合。

這樣獨特的風潮引來許多網友討論，有人好奇表示，「如果這些穿膠布的人要上廁所，那要怎麼上？」也有人認為穿成這樣的女生只是想吸引注意而已，更有男網友故意幽默貼出自己穿上黑色膠布的照片響應。

有些人這樣穿去海邊。（圖擷自Instagram）

有些人穿這樣去夜店。（圖擷自Instagram）

有男網友幽默貼出自己穿上黑色膠布的照片響應。（圖擷自Instagram）

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