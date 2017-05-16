中國3歲童被忘在娃娃車 死前疑頭撞車窗想逃生

2017-05-16 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西宜州市3歲男童棋棋（化名），在5月2日搭車前往幼兒園，到達目的地後卻被遺忘在校車上，疑似在高溫下脫水身亡。棋棋母親傷痛地表示，兒子頭部有傷口，臨死前可能試圖用頭撞破車窗。

據《南國早報》報導，幼兒園在當天下午4時許才將棋棋送醫急救，還聲稱男童是在睡午覺時突然呼吸停止，但醫師等家屬到場後，向棋棋家人透露，男童看來不像是突然猝死，而是在高溫環境下脫水死亡。

家屬報警後，幼兒園終於承認，棋棋當時是在烈日曝曬的校車內被發現。調查發現，校車司機是園長陳姓女子的丈夫，陳女強調，她的丈夫不可能要置孩子於死地，只是忙中有錯，才會把男童遺留在車上，目前校車駕駛已被警方傳喚並拘留。