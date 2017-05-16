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日本加大攔截力度 將引進「陸基神盾系統」防北韓

2017-05-16  15:30

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛大臣稻田朋美昨日在參議院決算委員會會議上透露，作為彈道導彈防禦系統的強化對策，考慮引進「陸基神盾系統」，且北韓14日試射飛彈，稻田朋美認為應該加大攔截力度。

根據日本《共同社》報導，稻田朋美指出，北韓14日發射的飛彈可能使用了比普通角度更大的高彈道方式發射，而為了強化全天候防衛能力，將研究「陸基神盾系統」等全新配備，針對飛彈防禦做好萬全準備。稻田彭美也提到，北韓開發導彈及核子設備的速度極快，因此必須從保護日本國民生命財產安全的立場立刻展開各種討論。

「陸基神盾系統」指的是將配備在海上自衛隊神盾艦上的「標準三型」攔截飛彈以及雷達防空系統固定在陸地上，且「陸基神盾系統」比起神盾艦更適合全天候警戒，所需人力也比神盾艦少上許多。

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  • 稻田朋美昨在參議院決算委員會會議上透露，作為彈道導彈防禦系統的強化對策，考慮引進「陸基神盾系統」。（法新社）

    稻田朋美昨在參議院決算委員會會議上透露，作為彈道導彈防禦系統的強化對策，考慮引進「陸基神盾系統」。（法新社）

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