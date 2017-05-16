義女記者連線為難民送暖 下一秒慘遭圍毆...

弗朗西斯卡慘遭難民圍毆。（圖擷自YouTube）

2017-05-16 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕義大利一家電視台女記者日前在羅馬中央火車站直播難民情況，並報導為難民送暖新聞，不料突遭多名難民襲擊，畫面劇烈搖晃，女記者在嚇到瘋狂尖叫，所幸電視台及時報警，女記者才躲過被性侵危險。

綜合外媒報導，女記者弗朗西斯卡（Francesca Parisella）日前在車站進行連線，他播報為非洲難民送熱食的新聞，隨後卻被多名難民包圍，當時畫面整個失控，女記者當時不斷高喊「我們遭到攻擊！」「你想要什麼？你瘋了！」隨後發出尖叫聲。

電視台的主播見狀也嚇呆，幾分鐘後才說，弗朗西斯卡已順利逃離現場，人已在計程車上，畫面重新連線後，發現幾名警察與難民在對話。

弗朗西斯卡事後透露，難民覺得自己被打擾了，才會攻擊他們，攝影機硬生被打壞，女記者的夾克也被扯壞，幸好當時有一輛計程車經過，才逃過一劫。

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