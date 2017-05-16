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全球青少年頭號死因 就是交通事故

世界衛生組織的分析資料指出，2015年全球有120餘萬青少年死亡，車禍是全球青少年最大的殺手。（美聯社）

2017-05-16  14:11

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織的分析資料指出，2015年全球有120餘萬青少年死亡，當中這約有10%和交通事故有關，讓車禍成為全球青少年最大的殺手。不過，在交通事故身亡的主要是10至19歲的男性，少女則多是因為呼吸道感染和自殺而喪命。

據《BBC》報導，青少年死因的前五名依序是交通事故、下呼吸道感染、自殺、腹瀉、溺水。全球每天有3000多名青少年死亡，其中三分之二以上的死亡案例，發生在非洲和東南亞的低收入和中等收入國家，這些死亡大多數都是可以預防的。

交通事故之所以成為青少年的頭號殺手，原因之一是多數青少年在車禍中，都是容易受到身體傷害的那一方，也就是行人、自行車騎士、機車騎士等等。

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