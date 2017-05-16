無人島佈滿18噸塑膠垃圾 密度高居全球之冠

位於東南太平洋的亨德森島面積只有37.3平方公里，但這座小島上竟佈滿約18噸的塑膠垃圾，成為塑膠垃圾密度的全球紀錄之冠。（圖截自每日郵報）

2017-05-16 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕許多生活用品都是由塑膠製成，但塑膠卻對生態環境造成極大危害，有外媒報導指出，位於東南太平洋的亨德森島（Henderson Island）是環狀珊瑚礁島，面積只有37.3平方公里，但這座無人小島上竟佈滿約18噸的塑膠垃圾，使該島成為塑膠垃圾密度的全球紀錄之冠。

綜合外媒報導，澳洲塔斯馬尼亞大學的研究人員估計，亨德森島上有近3800萬個塑膠垃圾，約有17.6噸重，海灘表面每平方公尺就有671.6個塑膠碎片，塑膠垃圾密度居全球各地之冠，且每天有約1萬3000個垃圾會沖到岸上。估計這些垃圾應該是從南美洲漂來，很可能是從漁船上丟棄的，但數十年來卻從沒清理過。

塔斯馬尼亞大學博士Jennifer Lavers表示，亨德森島即便位於地球上最遙遠的地區，也沒能逃過塑膠垃圾污染，島上的生物深受塑膠之害，海灘上不僅有很多死亡的海龜， 還有數百隻螃蟹住在瓶蓋、化妝瓶或是洋娃娃的頭內。她呼籲民眾不要在海灘上亂丟垃圾，且盡量避免使用塑膠製品。

亨德森島沒有在任何的運輸或旅遊路線上，附近也沒有捕魚船經過，最近的人口聚集地是100公里外的皮特凱恩島（Pitcairn）島上只有約30人居住，距離亨德森島最近的南美洲城市約3300公里。