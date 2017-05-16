| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北影公布入圍！許瑋甯戰桂綸鎂舒淇2度爭后 國1北上37公里小貨車擦撞貨櫃車翻覆 釀3傷 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 國際

無人島佈滿18噸塑膠垃圾 密度高居全球之冠

位於東南太平洋的亨德森島面積只有37.3平方公里，但這座小島上竟佈滿約18噸的塑膠垃圾，成為塑膠垃圾密度的全球紀錄之冠。（圖截自每日郵報）

2017-05-16  13:23

〔即時新聞／綜合報導〕許多生活用品都是由塑膠製成，但塑膠卻對生態環境造成極大危害，有外媒報導指出，位於東南太平洋的亨德森島（Henderson Island）是環狀珊瑚礁島，面積只有37.3平方公里，但這座無人小島上竟佈滿約18噸的塑膠垃圾，使該島成為塑膠垃圾密度的全球紀錄之冠。

綜合外媒報導，澳洲塔斯馬尼亞大學的研究人員估計，亨德森島上有近3800萬個塑膠垃圾，約有17.6噸重，海灘表面每平方公尺就有671.6個塑膠碎片，塑膠垃圾密度居全球各地之冠，且每天有約1萬3000個垃圾會沖到岸上。估計這些垃圾應該是從南美洲漂來，很可能是從漁船上丟棄的，但數十年來卻從沒清理過。

塔斯馬尼亞大學博士Jennifer Lavers表示，亨德森島即便位於地球上最遙遠的地區，也沒能逃過塑膠垃圾污染，島上的生物深受塑膠之害，海灘上不僅有很多死亡的海龜， 還有數百隻螃蟹住在瓶蓋、化妝瓶或是洋娃娃的頭內。她呼籲民眾不要在海灘上亂丟垃圾，且盡量避免使用塑膠製品。

亨德森島沒有在任何的運輸或旅遊路線上，附近也沒有捕魚船經過，最近的人口聚集地是100公里外的皮特凱恩島（Pitcairn）島上只有約30人居住，距離亨德森島最近的南美洲城市約3300公里。

廣告
  • 澳洲塔斯馬尼亞大學的研究人員估計，亨德森島上有近3800萬個塑膠垃圾，約有17.6噸重。（圖截自每日郵報）

    澳洲塔斯馬尼亞大學的研究人員估計，亨德森島上有近3800萬個塑膠垃圾，約有17.6噸重。（圖截自每日郵報）

  • 估計這些垃圾應該是從南美洲漂來，很可能是從漁船上丟棄的，但數十年來卻從沒清理過。（圖截自每日郵報）

    估計這些垃圾應該是從南美洲漂來，很可能是從漁船上丟棄的，但數十年來卻從沒清理過。（圖截自每日郵報）

  • 塔斯馬尼亞大學博士Jennifer Lavers表示，亨德森島即便位於地球上最遙遠的地區，也沒能逃過塑膠垃圾污染。（圖截自每日郵報）

    塔斯馬尼亞大學博士Jennifer Lavers表示，亨德森島即便位於地球上最遙遠的地區，也沒能逃過塑膠垃圾污染。（圖截自每日郵報）

  • 亨德森島沒有在任何的運輸或旅遊路線上，距離亨德森島最近的南美洲城市約3300公里。（圖截自每日郵報）

    亨德森島沒有在任何的運輸或旅遊路線上，距離亨德森島最近的南美洲城市約3300公里。（圖截自每日郵報）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 垃圾 塑膠 太平洋 無人島
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：無人島佈滿18噸塑膠垃圾 密度高居全球之冠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.