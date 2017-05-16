日自衛隊偵察機昨失聯 今發現殘骸、機組員遺體

陸上自衛隊一架LR-2偵察機昨日失聯，搜索隊經過一夜搜索，今日發現部分偵查機殘骸以及組員遺體。（圖擷取自北海道新聞）

2017-05-16 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕日本陸上自衛隊一架LR-2偵察機在日本當地時間昨日中午11時50分失去聯絡，疑似墜機，搜索隊經過一夜搜索，今日發現偵查機殘骸以及組員遺體。

綜合日媒報導，這架陸上自衛隊的LR-2偵察機，昨日中午從札幌市起飛，後來飛到函館機場西北方32公里處時，該偵察機行蹤卻從雷達螢幕上消失。

自衛隊組織1700人的搜索隊，從函館市西北方的北斗市出發搜索，在今日上午11時發現部分偵查機殘骸以及機上4名組員，其中有兩人無生命跡象，另外兩人則已死亡。