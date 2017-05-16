快訊PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
中國最孤單小學 只剩下師生2人留守
2017-05-16 12:35
中國河南省鶴壁市淇縣的油城國小，被認為是最孤單的學校，校園裡只剩下1名老師和1位小學4年級的學生。（圖擷自《新浪網》）
〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省鶴壁市淇縣的油城國小，被稱為是最孤單的學校，因為只剩下1名老師和1位小學4年級的學生，校園裡沒有其他人了。
據《北京青年報》報導，53歲教師徐澤峰從1982年就來此任教，至今35年見證油城村的變遷，他回憶剛來學校時，還有上百名學生就讀，由於年輕人陸續出外打拚，使得學生數量急遽減少。
唯一的學生是10歲的徐佳淇，他在一年前還有幾名同學，但他們相繼轉學離開。徐佳淇由於父母離婚，現在和爺爺一起生活，家境困難之下付不出到外地就學的400元路費（約新台幣1700元），只能留在油城國小讀書。
油城小學校園不大，一棟兩層建築物是教學樓，前方小操場上仍有國旗桿，師生二人依舊會舉行升旗典禮。徐澤峰為了小孩的未來，已經考慮在9月讓他到外面就學。
徐澤峰透露，周遭6個村子，只有這間小學校，連中學都沒有，現在他在油城小學裡一邊當老師一邊當校長，語文、數學、音樂、美術、體育的教導都由他一手包辦
徐澤峰說，唯一的學生徐佳淇平時自己一個人下課後，就會獨自踢足球或者到外面散步，他有時看徐佳淇過得太無聊了，就帶著他去山上聽聽鳥聲啁啾，不過徐佳淇年紀尚小，很多時候跟他說一些道理都聽不進去。
徐澤峰表示，他打算之後讓徐佳淇到外面鎮上讀書，而油城國小失去唯一的學生，可能就要關閉了，因此他也許會到其他學校繼續教書。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 誰散布「想哭」？兩大防毒公司：可能來自北韓
- 喬不攏歐洲多國 中國一帶一路峰會延一小時閉幕
- 北韓:試射成功 可攜核彈頭
- 取英文名字要注意！ 這個名字在美國人氣大跌
- 《中英對照讀新聞》Young HIV patients living 10 years longer－年輕HIV病患多活10年
網友回應
熱門新聞
- （獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」
- 重逢豬哥亮才3年 謝金晶跪爬哭進靈堂
- BMW X5 雲檢19日開拍
- 山區獼猴肆虐 嘉縣上演「人猴鬥智 」
- 博通躍居第一 IC設計排名大洗牌
- 驚現女版蛇精男？ 46歲日星大變臉
- 水里火車站 爭列日月潭國家風景區
- NBA》這一拐讓馬刺虧大 雷納德第2戰將缺席（影音）
- 新南向扎根 市立高中教東南亞語
- 殯葬師公變秀場天王... 揭秘豬哥亮如何賭光身家
- 豬哥亮長眠處遭起底 首腦身家破百億暗援
- 柯說台灣國國旗可帶進場 世大運說不
- 大坡池除害魚 1個月釣上千公斤
- 農藥殺荔枝椿象 蜜蜂遭殃
- 朴有天肉貼未婚妻 街頭公然XX
- 違法賣菸給兒少 檳榔攤6成違規最嚴重
- ＢＶ蝴蝶翩舞 精湛絲絨刺繡
- MLB》田中將大生涯最慘先發 還被創下難堪紀錄（影音）
- （影音）苦等35年！兩代男神延續科幻神片經典
- 科技農報》使用「有機」殺蟲劑，不一定對環境比較友善
- 豬哥亮直接土葬 命理師：火葬骨灰埋土易潮濕積水
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai urged to proclaim independence
- 搶救古坑桂林村「守護神」 村民集資買回
- 為前瞻立院再空轉 蔡其昌：國民黨到底想幹嘛
- 永豐金聯貸董娘關係企業 何壽川最重恐解職
- 謝金晶錯失爸爸最後一面 含淚奔喪爬進靈堂
- 仿電影「玩命關頭5」犯案 飛車行搶後藏廂型車匿蹤
- 豬哥亮長眠基隆 擬設紀念園區
- 台東外海規模5.7地震 最大震度5級
- 廚餘桶當三角錐害死騎士 貨車駕駛判刑7月
- 沙、俄延長減產到明年Q1 原油價格應聲上漲
- MLB》基迷擠爆球場 基特感性致謝
- 羅福全籲蔡 向國際宣示 台灣是主權獨立國家
- KID指插辜莞允那裡 幫推寫真被酸爆
- 豬哥亮秀場聚賭警察追 阿吉仔衰被逮捕背黑鍋
- 企聯女壘27日開打 新增新世紀黃蜂
- 台灣「武狀元」教防狼被控性侵 獲判無罪
- MLB》敬「永遠的隊長」基特 洋基2號球衣退休
- 色老頭不正經 竟對超商女店員襲胸「一把抓」
- 英才書院、客家圓樓 後龍鎮公所盼接手
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國最孤單小學 只剩下師生2人留守
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分