中國最孤單小學 只剩下師生2人留守

中國河南省鶴壁市淇縣的油城國小，被認為是最孤單的學校，校園裡只剩下1名老師和1位小學4年級的學生。（圖擷自《新浪網》）

2017-05-16 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省鶴壁市淇縣的油城國小，被稱為是最孤單的學校，因為只剩下1名老師和1位小學4年級的學生，校園裡沒有其他人了。

據《北京青年報》報導，53歲教師徐澤峰從1982年就來此任教，至今35年見證油城村的變遷，他回憶剛來學校時，還有上百名學生就讀，由於年輕人陸續出外打拚，使得學生數量急遽減少。

唯一的學生是10歲的徐佳淇，他在一年前還有幾名同學，但他們相繼轉學離開。徐佳淇由於父母離婚，現在和爺爺一起生活，家境困難之下付不出到外地就學的400元路費（約新台幣1700元），只能留在油城國小讀書。

油城小學校園不大，一棟兩層建築物是教學樓，前方小操場上仍有國旗桿，師生二人依舊會舉行升旗典禮。徐澤峰為了小孩的未來，已經考慮在9月讓他到外面就學。

徐澤峰透露，周遭6個村子，只有這間小學校，連中學都沒有，現在他在油城小學裡一邊當老師一邊當校長，語文、數學、音樂、美術、體育的教導都由他一手包辦

徐澤峰說，唯一的學生徐佳淇平時自己一個人下課後，就會獨自踢足球或者到外面散步，他有時看徐佳淇過得太無聊了，就帶著他去山上聽聽鳥聲啁啾，不過徐佳淇年紀尚小，很多時候跟他說一些道理都聽不進去。

徐澤峰表示，他打算之後讓徐佳淇到外面鎮上讀書，而油城國小失去唯一的學生，可能就要關閉了，因此他也許會到其他學校繼續教書。