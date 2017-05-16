勒索病毒肆虐 美國防部：加速升級Win10

受到病毒「WanaCrypt0r 2.0」感染的電腦畫面。（圖擷自twitter）

2017-05-16 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕最近勒索病毒全球肆虐，許多政府機關及企業的電腦都遭受攻擊，包含台灣、日本都傳出災情，美國國防部日前宣布部門內約400萬台電腦，將在年底前完成升級Windows 10的工作。

綜合外媒報導，美國國防部行政首席信息官扎加爾迪（John Zangardi）最近表示，為了減少網路攻擊，國防部希望在年底之前將所有系統都升級為Windows 10，由於受限於部分國防部系統在兼容性方面存在著技術性問題，升級速度非常緩慢，甚至有些導彈控制電腦仍在使用Windows 95和98。

美國國防部希望升級系統後創建一個統一的辦公平台，將語音、電子郵件、視頻、通信工具和內容管理平台整合到相同系統中，從而提升工作效率，並更加有效的抵禦網路攻擊。

這次勒索病毒的受災戶，大部分的系統為Win Vista、7、8，由於Win10會強制更新漏洞，這次Win10用戶災情相對輕微。