「跨界世紀之戰」成形！ UFC巨星將對決拳王梅威瑟

麥格雷戈。（美聯社）

2017-05-16 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國拳王梅威瑟（Floyd Mayweather Jr.）在今年3月宣布復出，要與UFC巨星麥格雷戈（Conor McGregor）進行「跨界世紀之戰」，如今UFC主席也證實，雙方將正式商討合約細節。

綜合外媒報導，UFC主席懷特（Dana White）證實，UFC最受歡迎的選手麥格雷戈已經同意，與梅威瑟用拳擊規則進行這場跨界世紀之戰。

懷特表示，「麥格雷戈和我都同意進行這場比賽」，他也將於本周和梅威瑟團隊商討對戰合約。雖然合約細節尚未公布，但應該與懷特先前提出的7500萬美元（約台幣22.7億）相去不遠，若是這項合約成真，梅威瑟可能可以拿到1億美元（約台幣30億）的出場費。