聯合國召開永續發展會議 新科技有助發展

2017-05-16 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國昨（15）日於美國紐約聯合國總部舉行了2030年永續發展目標議程（Agenda 30）的國際會議，聯合國前年曾制定了17個消滅貧窮與全球暖化對策等「永續發展目標（Sustainable Development Goals, 簡稱SDGs）」，會議中介紹了目前使用最新科技來協助完成目標的案例，例如使用無人機運輸血液至非洲。

根據《NHK》報導，有超過一百個國家的代表以及企業、非營利組織（NGO）參加此會議，與會人約700人。會議中介紹了目前用科技來達成目標的例子，譬如用無人機運送血液至非洲的盧安達，此舉大幅了降低運送時間。以及給予來自敘利亞的難民智慧型手機，使其可以用發送文字訊息來進行心理諮商。

另外會議中也介紹了各國的聯合國代表、亞洲與非洲各國於科學技術領域上的合作架構，以及說明了世界上40個國家，正如何實施著先前制定的150個計畫，去防止傳染病擴散，與提高農業生產性。

擔任會議議長的肯亞聯合國大使卡馬烏（Michael Kamau）表示：「距離達成目標的期限，我們只剩不到13年，也已經用去了兩年」，向大眾強調時間有限的危機感，並呼籲各國，強化對科學家還有技術人員的支援，並設置讓NGO與新創企業能更容易運用資金的制度。