文在寅也是貓奴 「第一家貓」入住青瓦台

文在寅是位「貓奴」，帶著愛貓「晶晶」入住青瓦台。（圖擷取自mashable）

2017-05-16 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文帶著愛貓蔡想想、蔡阿才以及3隻退役導盲犬入住官邸，而南韓總統文在寅也是位「貓奴」，日前帶著愛貓「晶晶」入住青瓦台。

綜合韓媒報導，「晶晶」原本是隻流浪貓，一開始是被文在寅的女兒收養，後來在2007年轉交給文在寅，和他的妻子金正淑一起住在慶尚南道梁山市的住家中。其實「晶晶」在2012年文在寅與朴槿惠競選時就已經曝光，顯現出文在寅對寵物的關愛之情。

如今文在寅當選總統，這隻「第一家貓」也和文在寅一起入住青瓦台，文在寅還在推特開玩笑地說：「最近發現青瓦台一處角落的鳥巢中有5隻幼鳥，擔心常對鳥兒『虎視眈眈』的晶晶會做出不智之舉。」

除了「晶晶」之外，文在寅也會從他梁山市的住家中把愛犬「馬魯」帶來，另外還會再領養一隻流浪小黑狗「多利 」，一同入住青瓦台，此舉讓動物保護團體十分贊同。