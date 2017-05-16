| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 國際

文在寅也是貓奴 「第一家貓」入住青瓦台

文在寅是位「貓奴」，帶著愛貓「晶晶」入住青瓦台。（圖擷取自mashable）

2017-05-16  12:28

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文帶著愛貓蔡想想、蔡阿才以及3隻退役導盲犬入住官邸，而南韓總統文在寅也是位「貓奴」，日前帶著愛貓「晶晶」入住青瓦台。

綜合韓媒報導，「晶晶」原本是隻流浪貓，一開始是被文在寅的女兒收養，後來在2007年轉交給文在寅，和他的妻子金正淑一起住在慶尚南道梁山市的住家中。其實「晶晶」在2012年文在寅與朴槿惠競選時就已經曝光，顯現出文在寅對寵物的關愛之情。

如今文在寅當選總統，這隻「第一家貓」也和文在寅一起入住青瓦台，文在寅還在推特開玩笑地說：「最近發現青瓦台一處角落的鳥巢中有5隻幼鳥，擔心常對鳥兒『虎視眈眈』的晶晶會做出不智之舉。」

除了「晶晶」之外，文在寅也會從他梁山市的住家中把愛犬「馬魯」帶來，另外還會再領養一隻流浪小黑狗「多利 」，一同入住青瓦台，此舉讓動物保護團體十分贊同。

廣告
  • 晶晶從2007年開始與文在寅夫妻檔一起住在慶尚南道梁山市的住家中。（圖擷取自南韓先驅報）

    晶晶從2007年開始與文在寅夫妻檔一起住在慶尚南道梁山市的住家中。（圖擷取自南韓先驅報）

  • 除了「晶晶」之外，文在寅也會從他梁山市的住家中把愛犬「馬魯」帶來。（圖擷取自南韓先驅報）

    除了「晶晶」之外，文在寅也會從他梁山市的住家中把愛犬「馬魯」帶來。（圖擷取自南韓先驅報）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南韓 文在寅 貓奴
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：文在寅也是貓奴 「第一家貓」入住青瓦台


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.