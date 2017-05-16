美小飛機降落失控撞倉庫 機上2人罹難

一架小型商務噴射機，不幸在降落時失控，墜毀在距離機場約800公尺處，隨後發生大火吞沒了周邊的停放的汽車。（圖擷自twitter）

2017-05-16 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕一架「里爾35」（Learjet 35）小型商務噴射機在美國紐澤西州墜毀，機上2名機師不幸死亡。

綜合外媒報導，當地時間15日下午3點30分左右（台灣時間16日清晨3點30），一架由費城國際機場起飛的「里爾35」（Learjet 35）小型商務噴射機，預計飛往紐澤西州的泰特波羅機場（Teterboro Airport），卻不幸在降落時失控，墜毀在距離機場約800公尺的一間倉庫，隨後發生大火吞沒了倉庫和周邊的停放的汽車，機場也因此關閉。

消防員花了超過1小時才把大火撲滅，機上2名機師不幸身亡，不幸中的大幸是沒有波及到地面民眾，據目擊者指出，飛機在降落時颱起了強風，飛機失去平衡，向一邊偏移，詳細墜機原因還有待進一步調查。