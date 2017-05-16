快訊PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
彈鋼琴影片被瘋傳 普廷：這鋼琴調音不準
2017-05-16 11:33
俄羅斯總統普廷在等待雙邊會談時，秀起了自己的琴技。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷日前與中國領導人習近平會談，在等待習近平其間，普廷興致一來地坐到旁邊鋼琴前彈奏了起來，影片迅速在網路上瘋傳，對此普廷表示，只不過是用兩三根手指按了幾下琴鍵，稱不上是彈奏。
根據《俄羅斯衛星網》報導，普廷日前在等待習近平之餘，即興彈奏了《莫斯科之窗》等兩首前蘇聯時期曲子，影片被隨扈拍下後上傳，迅速在網路上發酵，對此普廷謙遜表示，不能說他彈奏了什麼，在等人期間，他只不過是用兩三根手指頭按了幾下琴鍵；普廷以為隨扈拍下只是存檔而已，沒想到會被公開，但普廷也說：「我想，我沒有讓大家失望。」
普廷甚至遺憾地表示，這鋼琴調音調得不準，「對我來說，演奏都很難。」俄羅斯總統普廷時常展現硬漢形象，這次難得在媒體面前展現自己的音樂才華，果然引起一陣話題。
相關影片請見：
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 誰散布「想哭」？兩大防毒公司：可能來自北韓
- 喬不攏歐洲多國 中國一帶一路峰會延一小時閉幕
- 北韓:試射成功 可攜核彈頭
- 取英文名字要注意！ 這個名字在美國人氣大跌
- 《中英對照讀新聞》Young HIV patients living 10 years longer－年輕HIV病患多活10年
網友回應
熱門新聞
- （獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」
- 重逢豬哥亮才3年 謝金晶跪爬哭進靈堂
- BMW X5 雲檢19日開拍
- 山區獼猴肆虐 嘉縣上演「人猴鬥智 」
- 博通躍居第一 IC設計排名大洗牌
- 驚現女版蛇精男？ 46歲日星大變臉
- 水里火車站 爭列日月潭國家風景區
- NBA》這一拐讓馬刺虧大 雷納德第2戰將缺席（影音）
- 新南向扎根 市立高中教東南亞語
- 殯葬師公變秀場天王... 揭秘豬哥亮如何賭光身家
- 豬哥亮長眠處遭起底 首腦身家破百億暗援
- 柯說台灣國國旗可帶進場 世大運說不
- 大坡池除害魚 1個月釣上千公斤
- 農藥殺荔枝椿象 蜜蜂遭殃
- 朴有天肉貼未婚妻 街頭公然XX
- 違法賣菸給兒少 檳榔攤6成違規最嚴重
- ＢＶ蝴蝶翩舞 精湛絲絨刺繡
- MLB》田中將大生涯最慘先發 還被創下難堪紀錄（影音）
- （影音）苦等35年！兩代男神延續科幻神片經典
- 科技農報》使用「有機」殺蟲劑，不一定對環境比較友善
- 豬哥亮直接土葬 命理師：火葬骨灰埋土易潮濕積水
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai urged to proclaim independence
- 搶救古坑桂林村「守護神」 村民集資買回
- 為前瞻立院再空轉 蔡其昌：國民黨到底想幹嘛
- 永豐金聯貸董娘關係企業 何壽川最重恐解職
- 謝金晶錯失爸爸最後一面 含淚奔喪爬進靈堂
- 仿電影「玩命關頭5」犯案 飛車行搶後藏廂型車匿蹤
- 豬哥亮長眠基隆 擬設紀念園區
- 台東外海規模5.7地震 最大震度5級
- 廚餘桶當三角錐害死騎士 貨車駕駛判刑7月
- 沙、俄延長減產到明年Q1 原油價格應聲上漲
- MLB》基迷擠爆球場 基特感性致謝
- 羅福全籲蔡 向國際宣示 台灣是主權獨立國家
- KID指插辜莞允那裡 幫推寫真被酸爆
- 豬哥亮秀場聚賭警察追 阿吉仔衰被逮捕背黑鍋
- 企聯女壘27日開打 新增新世紀黃蜂
- 台灣「武狀元」教防狼被控性侵 獲判無罪
- MLB》敬「永遠的隊長」基特 洋基2號球衣退休
- 色老頭不正經 竟對超商女店員襲胸「一把抓」
- 英才書院、客家圓樓 後龍鎮公所盼接手
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：彈鋼琴影片被瘋傳 普廷：這鋼琴調音不準
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分