| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 國際

彈鋼琴影片被瘋傳 普廷：這鋼琴調音不準

俄羅斯總統普廷在等待雙邊會談時，秀起了自己的琴技。（路透）

2017-05-16  11:33

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷日前與中國領導人習近平會談，在等待習近平其間，普廷興致一來地坐到旁邊鋼琴前彈奏了起來，影片迅速在網路上瘋傳，對此普廷表示，只不過是用兩三根手指按了幾下琴鍵，稱不上是彈奏。

根據《俄羅斯衛星網》報導，普廷日前在等待習近平之餘，即興彈奏了《莫斯科之窗》等兩首前蘇聯時期曲子，影片被隨扈拍下後上傳，迅速在網路上發酵，對此普廷謙遜表示，不能說他彈奏了什麼，在等人期間，他只不過是用兩三根手指頭按了幾下琴鍵；普廷以為隨扈拍下只是存檔而已，沒想到會被公開，但普廷也說：「我想，我沒有讓大家失望。」

普廷甚至遺憾地表示，這鋼琴調音調得不準，「對我來說，演奏都很難。」俄羅斯總統普廷時常展現硬漢形象，這次難得在媒體面前展現自己的音樂才華，果然引起一陣話題。

相關影片請見：

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 普廷 鋼琴
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：彈鋼琴影片被瘋傳 普廷：這鋼琴調音不準


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.