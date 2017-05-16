彈鋼琴影片被瘋傳 普廷：這鋼琴調音不準

俄羅斯總統普廷在等待雙邊會談時，秀起了自己的琴技。（路透）

2017-05-16 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷日前與中國領導人習近平會談，在等待習近平其間，普廷興致一來地坐到旁邊鋼琴前彈奏了起來，影片迅速在網路上瘋傳，對此普廷表示，只不過是用兩三根手指按了幾下琴鍵，稱不上是彈奏。

根據《俄羅斯衛星網》報導，普廷日前在等待習近平之餘，即興彈奏了《莫斯科之窗》等兩首前蘇聯時期曲子，影片被隨扈拍下後上傳，迅速在網路上發酵，對此普廷謙遜表示，不能說他彈奏了什麼，在等人期間，他只不過是用兩三根手指頭按了幾下琴鍵；普廷以為隨扈拍下只是存檔而已，沒想到會被公開，但普廷也說：「我想，我沒有讓大家失望。」

普廷甚至遺憾地表示，這鋼琴調音調得不準，「對我來說，演奏都很難。」俄羅斯總統普廷時常展現硬漢形象，這次難得在媒體面前展現自己的音樂才華，果然引起一陣話題。

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