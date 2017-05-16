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取英文名字要注意！ 這個名字在美國人氣大跌
2017-05-16 11:22
美國總統川普的名字「唐納」目前在美國人氣大跌。（資料圖 歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統唐納．川普（Donald Trump）就任後爭議不斷，似乎即使在替新生兒取名的方面也不受歡迎。美國社會保障管理局於12日發表了美國新生兒的命名排行榜，和川普相同的「唐納（Donald）」於2016年排行第488名，相較於前年的433名下滑了55名。
《每日新聞》指出，美國社會保障管理局每年都會根據社會安全號碼的申請來發表新生兒的命名排行榜，2016年男生第一名為蟬聯四年的「諾亞（Noah）」，女生的話「艾瑪（Emma）」蟬聯三年寶座。而川普的名字「唐納」在他出生的1946年為第13名，1990年後跌出百名外，2012年變成400多名，2016年又創下新低。根據美聯社專家分析表示，即使是川普的死忠支持者，為了閃避爭議也不會幫小孩取名叫唐納。
而曾與川普競爭總統大位的美國前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的名字「希拉蕊（Hillary）」人氣則下跌的更嚴重，目前取名人氣跌出一千名之外。
根據美聯社專家分析，即使是川普的死忠支持者，為了閃避爭議也不會幫小孩取名叫唐納。（資料圖 路透）
曾參選美國總統大選的希拉蕊，名字則更乏人問津。（資料圖 美聯社）
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