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野兔也會抽菸？ 一張照讓網友嚇傻
2017-05-16 10:39
一名愛爾蘭司機，拍攝到野兔疑似吸菸的畫面。（圖擷自《都市報》）
〔即時新聞／綜合報導〕一名愛爾蘭巴士司機基廷（Michael Keating），日前在機場遊覽車停車場休息時，看到一隻野兔蹦蹦跳跳地跑過來，赫然發現牠嘴上竟然叼了一隻「香菸」，驚訝之餘他連忙拍下照片，但其實這根「菸」可能只是一根棍子或稻草。
英國《都市報》（Metro）報導，基廷表示，他當時注意到野兔嘴邊有個東西，腦海中第一個想法是「那是一根香菸嗎？」所以他很快就的相機拿出來拍照。停車場上其他人也開始注意野兔，許多人都忍俊不住笑了出來。
基廷說，現場每個人都認為野兔嘴裡的東西，看起來就像一根香菸，但是他沒有看到任何煙霧飄出來。因此基廷猜測，那只是一根棍子或稻草，而野兔正在嚼食，讓人們以為牠是在抽菸。
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