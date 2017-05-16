快訊PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
俄國主張和平？普亭反對加強制裁北韓
2017-05-16 10:51
俄國總統普亭參加一帶一路後發表演說，呼籲各國不要再對北韓施壓。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普亭為參加由中國發起的跨國經濟合作倡議「一帶一路國際合作高峰論壇」而訪中，昨（15）日於北京召開記者會，對於北韓發射彈道飛彈表示「煽動對立並不是好方法」，表示不接受對北韓使用加強制裁的方式。
根據《時事通信社》報導，普亭先表示「堅決反對核武俱樂部擴大」，展現其不認同北韓核武開發的立場，另一方面也批評各國對北韓施加壓力的方式如同軍備競賽，「我們必須與北韓重啟對話，必須停止威脅北韓並尋找和平的解決方法」，批判美國等對於北韓主張施加壓力的國家。
普亭於前（14）日與中國領導人習近平會談，兩位領導人都表示相當憂慮朝鮮半島的緊張氣氛正在升高。另外根據中國官方媒體新華社報導，習近平與會時表示，莫斯科和北京當局在維護區域和全球和平穩定扮演「壓艙石」角色。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 誰散布「想哭」？兩大防毒公司：可能來自北韓
- 喬不攏歐洲多國 中國一帶一路峰會延一小時閉幕
- 白宮稱「付錢沒用」 「勒索病毒」賺不到7萬美元
- 野兔也會抽菸？ 一張照讓網友嚇傻
- 看實境秀節目 男子竟看到女友和男室友做愛...
網友回應
熱門新聞
- 重逢豬哥亮才3年 謝金晶跪爬哭進靈堂
- （獨家）傅天穎咬陳子強1年3次 崩潰就醫「別傷害孩子」
- 日治遺跡遭破壞 損及公物恐涉刑法
- 改善oBike亂象 花縣府將罰業者
- 豬哥亮直接土葬 命理師：火葬骨灰埋土易潮濕積水
- 少時製作人出馬 來台打造周子瑜第二
- 每日清洗每週防鏽 阿帕契妥善率達標
- 仿電影「玩命關頭5」犯案 飛車行搶後藏廂型車匿蹤
- 去年陽大哥代打 朱育賢今年想轟了
- 殯葬師公變秀場天王... 揭秘豬哥亮如何賭光身家
- 豬哥亮長眠處遭起底 首腦身家破百億暗援
- 收錄生命的大小感動 人人是高手
- 蔡英文執政週年總體檢》內外交迫 蔡施政陷困境
- 余亮情結未解 余天泣盼豬哥亮「恩怨不要再計較」
- 陳冠宇先發戰西武 綠衫軍、巫師G7定生死 今日賽事與轉播
- 勒索病毒肆虐 美基礎設施業者也受害
- 北市72%補習班 違法經營幼兒園
- 奪冠班底潰散 「祥總」頭痛第一課
- 三鶯運動中心、公園 明年啟用
- 企聯女壘27日開打 新增新世紀黃蜂
- 父女鬧翻18年 謝金燕放下陪他最後一程
- 一帶一路峰會 貿易聲明掉漆 歐盟多國拒背書 中國難堪
- 樂陞去年每股虧29.45元
- 人民幣存款 1年虧11%
- 馬英九涉教唆洩密和加重誹謗？ 二審將定讞
- 自由廣場》別拿東帝汶恐嚇台灣人
- 社論》管理企業與治理國家
- 關懷基隆 在地刊物寫故事拋議題
- 再生粒料填地 台東人有疑慮
- 生乳捲「訂而未取」風波 獅子會長喊冤︰僅詢價未下訂
- 英業達第一季EPS0.19元
- 《冠軍女兒》全台飆破1.36億 中國票房逆轉奪冠
- 走自己的路！《節慶臺灣》發出台灣之聲
- 偷152個賓士輪圈蓋純欣賞？有人1月內遭竊3次
- 《女官員自爆遭誘姦》社會局：性侵受害者有權揭露
- 岳父豬哥亮離世 果郡王李東學悼念「流光易逝」
- 〈親子會客室〉發票 寓教於樂
- 自由談》小英總統說出來就對了
- 遭撞清潔隊員 市長探視
- 喜劇天王 豬哥亮病逝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：俄國主張和平？普亭反對加強制裁北韓
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分