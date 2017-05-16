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俄國主張和平？普亭反對加強制裁北韓

俄國總統普亭參加一帶一路後發表演說，呼籲各國不要再對北韓施壓。（歐新社）

2017-05-16  10:51

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普亭為參加由中國發起的跨國經濟合作倡議「一帶一路國際合作高峰論壇」而訪中，昨（15）日於北京召開記者會，對於北韓發射彈道飛彈表示「煽動對立並不是好方法」，表示不接受對北韓使用加強制裁的方式。

根據《時事通信社》報導，普亭先表示「堅決反對核武俱樂部擴大」，展現其不認同北韓核武開發的立場，另一方面也批評各國對北韓施加壓力的方式如同軍備競賽，「我們必須與北韓重啟對話，必須停止威脅北韓並尋找和平的解決方法」，批判美國等對於北韓主張施加壓力的國家。

普亭於前（14）日與中國領導人習近平會談，兩位領導人都表示相當憂慮朝鮮半島的緊張氣氛正在升高。另外根據中國官方媒體新華社報導，習近平與會時表示，莫斯科和北京當局在維護區域和全球和平穩定扮演「壓艙石」角色。

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