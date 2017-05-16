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遭8人輪暴後信念崩壞 女成性愛機器交手萬男

蒙特內葛羅現在39歲。（圖取自每日郵報）

2017-05-16  12:29

〔即時新聞／綜合報導〕一名虔誠基督徒，變成交手超過萬人的性工作者，澳洲墨爾本女子蒙特內葛羅（Gwyneth Montenegro）訴說這段特殊的經歷。希望向世人展示出性工作者真實的一面。

《每日郵報》報導，蒙特內葛羅現在39歲，她在21歲時開始性工作者的生涯，起因是18歲時遭到6至8名男子輪暴，這起悲劇顛覆她原本單純的世界，她覺得自己毫無價值，拋棄曾有過的夢想，投身性產業。

報導指出，蒙特內葛羅說，當妳用性換錢，一切就回不去了。她待在性產業12年，難以放棄紙醉金迷的生活，有錢人們願意支付高價買她一夜，在世界各地發生性關係。

報導表示，這樣的經歷讓蒙特內葛羅深刻了解男性的慾望，她發現她的客戶們不追求異常的性愛招式，通常非常普通，他們要的是尋回自己的男子氣概，她發現她有許多客戶是因為對現實關係不滿，所以從她那尋求慰藉。

如今蒙特內葛羅退休，並出書訴說這些故事，希望改變人們對性工作者的印象，向人們展示性工作者身而為人的一面。

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