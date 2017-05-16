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小心！ 攝取過多咖啡因 美青少年上課猝死

2017-05-16  10:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國南卡羅來納州16歲青少年克里普（Davis Allen Cripe），於4月26日在上課期間猝死，驗屍報告顯示，克里普死於攝取過多咖啡因所引起的心律不整，而且他並沒有任何罹患心臟病的跡象。

據《CNN》報導，克里普當天中午12時30分左右，在麥當勞購買了拿鐵咖啡，接下來短短兩小時內，他又喝了含有咖啡因的激浪（Mountain Dew）汽水和一瓶能量飲料，結果他在下午2時30分在學校昏倒，下午3時40分遭醫生宣布死亡。

解剖克里普遺體的驗屍官瓦茲（Gary Watts），在昨日的新聞發布會上指出，克里普並沒有任何酒精或藥物反應，完全是由咖啡因所造成的心律不整。

瓦茲強調，克里普攝取的咖啡因其實並沒有超過法定規範，因此這項案例提醒了一件事，那就是對青少年來說，咖啡因飲料的攝取必須相當注意。

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  • 美國一名16歲青少年，因為攝取過多咖啡因飲料而猝死。（路透）

    美國一名16歲青少年，因為攝取過多咖啡因飲料而猝死。（路透）

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