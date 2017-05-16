慘忍虐殺5孩童 英國「沼澤殺手」病逝

布雷迪（左）夥同女友辛德利（右）於上世紀60年代慘忍虐殺5名孩童，當時被媒體封為「沼澤殺手」。（圖截自維基百科）

2017-05-16 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕布雷迪（Ian Brady）夥同女友辛德利（Myra Hindley）於上世紀60年代慘忍虐殺5名孩童，當時被媒體封為「沼澤殺手」（Moors Murderer），有外媒報導指出，布雷迪已於當地時間15日病逝於精神病院。

綜合外媒報導，布雷迪與女友辛德利在1963、1964年間，在英國西北部先後誘拐且殘忍虐殺5名孩童，並把受害者後埋屍在曼徹斯特附近的一處沼澤，不僅手段兇殘，情侶還會錄下受害者死前的哀號。最後兩人在1965年事跡敗露被捕，1966年兩人因多起謀殺罪名被判處終身監禁。

英國醫療體系證實，在獄中待超過半世紀、現年79歲的布雷迪已於15日晚間6點病逝在麥西塞德（Merseyside）一間精神病院。至於他的伴侶辛德利則早於2002年11月在醫院內病逝，辛德利服刑長達36年，是英國服刑時間最長的女犯人。