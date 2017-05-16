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看實境秀節目 男子竟看到女友和男室友做愛...
2017-05-16 10:45
〔即時新聞／綜合報導〕塞爾維亞一名男子拉哈那（Andrej Laharnar）在看電視真人實境秀節目《情侶》時，卻看到一段讓他傻眼的一幕，因為他看到女友拉潘諾維可（Mirela Lapanovic）竟然和男室友米立賈（Milutin Radosavljevic Milija）一起參加實境秀節目，最後甚至還跟米立賈做愛，事後拉哈那怒控製作單位害女友被硬上。
綜合外媒報導，拉潘諾維可和米立賈一起搭檔參加實境秀節目，製作單位安排兩人待在同一個房間，隨後一起蓋著棉被躺在床墊上，兩人互動親密的互相接吻，最後甚至直接在鏡頭前「開戰」。
拉哈納（Andrej Laharnar）看到節目畫面後相當吃驚，並指控是節目為了衝收視率不擇手段，對女友下藥，害她在節目上被米立賈性侵，不僅痛批節目製作單位隱瞞這起性侵案件，還指出該節目有濫用毒品的情形，目前節目製作單位則是拒絕回應。
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