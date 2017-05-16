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北韓試射新飛彈 聯合國安理會強烈譴責

北韓14日清晨發射一枚中遠程地對地飛彈「火星12」。（路透）

2017-05-16  09:55

〔即時新聞／綜合報導〕北韓14日清晨發射一枚中遠程地對地飛彈「火星12」，再度引發國際譴責，聯合國安理會在週一發出聲明，對北韓進行試射表達強烈譴責。

根據英國《BBC》報導，聯合國安理會在週一發出聲明，表示北韓應該為了「無核化」採取具體行動，日後也不要再度進行核子試驗和試射行動，對北韓試射飛彈表達強烈譴責。

北韓在14日清晨發射「火星12」飛彈，因為採高彈道方式發射，達到2000公里高度，向日本方向飛行700公里之後，在日本以西海域落海。北韓官媒《朝中社》宣稱，這次飛彈試射目的是為了增加可攜核彈頭的導彈數目。

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