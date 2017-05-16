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你也看《甘味》？ 強國男戴人皮面具詐騙2億

張興江作案所戴的面具。（圖取自網路）

2017-05-16  09:29

〔即時新聞／綜合報導〕台灣本土劇人皮面具橋段使人噴笑，但這個戴人皮面具的中國詐騙犯讓受害者笑不出來，這名面具詐騙犯透過販賣假證件、幫人提取贓款，身價達4千萬人民幣（約新台幣2億元）。

中媒報導，哈爾濱一名34歲男子張興江組織犯罪集團，他們到處蒐集別人遺落的身分證，到銀行辦人頭戶並在黑市販售。此外他還幫詐騙集團提款，甚至包括台灣詐騙集團，每一次去ATM提款，他都戴著假髮和面具掩人耳目。

報導指出，警方查獲之後凍結涉案戶口3000多個，資金達8千多萬人民幣，追回贓款120多萬元人民幣。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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