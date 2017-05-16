中國河北化工廠毒氣外洩2死18傷 村民反設廠訊息被刪光

中國河北省滄州發生化工廠毒氣外洩，造成 2死 18傷。（圖擷取自網路）

2017-05-16 09:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北省繼兩週前在刑台市發生一起化工廠毒氣外洩事件，造成萬名村民抗議遭官方武力清場之後，本月13日凌晨於滄州河間市再發生一起化廠氯氣洩漏事件，熟睡中的村民中毒，已知有2死18傷。

綜合媒體報導，這個發生氯氣洩漏的化學廠已有 20多年，主要是生產橡膠及電纜，有村民指出，他是在睡夢中被刺鼻氣味嗆醒，還有一位民眾指他在村外 15公里還聞得到刺鼻味。

對於整個毒氣外洩案，當地政府只表示，工廠負責人已被控制，但拒絕回答其他任何問題；《自由亞洲電台》更報導，當初村民強烈反對建廠，但相關的訊息在網路上全部被刪光。

中國河北省刑台在4月29日也發生一起數百村民集體中毒事，當地寧晉縣一家化工廠發生火警，造成毒氣外洩，村民嘔吐、咳嗽等現象，當晚數百村民聚集在大街上抗議，這個抗議事件持續數天，人數增多，一直到5月10日抗議民眾逾萬，當地武警展開暴力清場，村民下跪仍被抓走；5月 11日當地村民又聞到刺鼻味，工廠恢復生產。

中國河北省刑台逾萬民眾抗議毒氣外洩