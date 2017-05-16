PO泰王紋身逛大街 當局怒槓fb要求刪片

泰王去年還是王儲時，穿著背心露出紋身與女子逛大街。（取自《YouTube》）

2017-05-16 09:06

〔即時新聞／綜合報導〕近日Facebook（臉書）瘋傳一段泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）當王儲時期，穿背心逛商店街，由於影片中將泰王的紋身曝光，令泰國當局震怒，槓上Facebook，要求明早10點之前必須刪片，否則提告。

英國《太陽報》報導，這段引起泰國當局火大的影片，拍攝於去年6月，當時仍是王儲的瓦吉拉隆功與一名女子都穿著背心悠閒逛商店街，王儲露出肚皮，手臂、腹背都有紋身。

泰國互聯網服務供應商協會上週電郵facebook行政總裁朱克伯格，要求刪片。在泰國，侮辱王室屬犯法。根據泰國法律，每項欺君罪，至少判刑3年，最高可判刑15年。

（取自YouTube）